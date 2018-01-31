Общество

Юрий Киселев покидает пост директора Псковского музея-заповедника

В руководстве Псковского музея-заповедника происходят изменения, сообщили в государственном комитете Псковской области по культуре.

Юрий Киселев покидает пост директора по собственному желанию. Он займет должность заместителя директора музея по научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работе.

По словам Юрия Киселева, занимаясь административной работой, он всегда мечтал вернуться к любимому делу. Научно-исследовательская, творческая работа привлекает его намного больше, чем административная. Теперь Юрий Киселев займется реализацией масштабных выставочных проектов, а также проектов Всемирного банка, Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в 2019 году, созданием новых музеев.

До момента объявления конкурса и проведения конкурсных процедур на замещение должности директора Псковского музея-заповедника исполнять обязанности директора будет первый заместитель директора Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.