Общество

Памятку, которая поможет избежать нарушений таможенного законодательства, рекомендует брать с собой Псковская таможня

На таможенных постах Псковской таможни в автомобильных пунктах пропуска лицам, управляющим транспортными средствами с иностранными регистрационными номерами, предложат ознакомиться с содержанием памятки по порядку совершения таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и взять ее с собой.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Псковской таможни Наталья Князева, в памятке отражены условия, обязательные для соблюдения при перемещении через таможенную границу ЕАЭС транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в иностранных государствах.

По словам первого заместителя начальника Псковской таможни Романа Бабинова, памятка не займет много места в багаже туриста, однако знание кратко изложенных в ней основных правил поможет избежать возможных неприятностей, связанных с нарушением таможенного законодательства. Потратив несколько минут на изучение памятки, путешественник сэкономит время на таможенном контроле.

Памятка содержит минимальный объем информации, необходимой для учета лицам, въезжающим на таможенную территорию ЕАЭС, подробно ознакомиться с таможенными правилами можно в таможенном органе перед прохождением таможенного контроля либо на официальном сайте ЕАЭС.