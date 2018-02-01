Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.
Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны:
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
Более подробную информацию можно найти на сайте http://ovopsk.ru или узнать по телефону (8112)59-25-32.