Общество

Ставки налога на игорный бизнес в Псковской области могут увеличиться в два раза

В региональном парламенте на рассмотрении находится проект закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Псковской области «О ставках налога на игорный бизнес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служб Собрания, документ предусматривает повышение налоговых ставок на игорный бизнес. Законопроектом, подготовленным в соответствии с нормами федерального законодательства, предлагается повысить ставку налога для организаций, ведущих деятельность в сфере игорного бизнеса: за один пункт приёма ставок тотализатора и за один пункт приема ставок букмекерской конторы по 14000 рублей.

Если налоговые ставки не будут определены законом Псковской области, налогообложение будет производиться в размере 10000 рублей за один пункт приема ставок тотализатора и за один пункт приёма ставок букмекерской конторы.

В случае поддержки предложенного проекта закона со стороны депутатского корпуса, новые налоговые ставки начнут действовать с 1 апреля 2018 года. По оценке Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, это позволит уже в этом году пополнить региональную казну ориентировочно на 900 тысяч рублей.