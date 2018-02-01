Общество

Коммунист Сергей Федоров возглавил МКУ Пскова «Специализированная служба»

Депутат Псковской гордумы Сергей Федоров (КПРФ) возглавил МКУ Пскова «Специализированная служба». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение тайным голосованием принято депутатами на сессии 2 февраля.

Кандидатуру Федорова внес глава администрации города Александр Братчиков. Сегодня в формате тайного голосования ее поддержал 21 депутат, 3 против.

Сергей Федоров поблагодарил депутатов за принятое решение и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. «Надеюсь, в дальнейшем мы покажем достойный результат», - отметил он.

Напомним, Сергей Федоров начал трудовой путь слесарем по ремонту грузового автотранспорта в ООО «Политехник». Работал в Автохозяйстве УВД г. Пскова на различных должностях, начиная от слесаря до главного инженера. В 1996 году руководил автомобильной службой управления Федеральной службы налоговой полиции России. С 2004 года работал индивидуальным предпринимателем. В настоящее время секретарь Псковского горкома КПРФ. В конце прошлого года участвовал в конкурсе на замещение должности сити-менеджера Пскова, но был отсеян из-за несоответствия квалификационным требованиям.

Ранее «Специализированную службу» (а в прошлом МП г. Пскова «Комбинат благоустройства») в статусе и.о. возглавлял Василий Салопов, а до него - Сергей Курбатов.