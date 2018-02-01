Общество

Опубликованы результаты выездной экспедиции Фонда «Общественное мнение» и Высшей школы экономики в Псковскую область

Опубликованы результаты выездной экспедиции Фонда «Общественное мнение» и Высшей школы экономики в Псковскую область. Напомним, совместная экспедиция, в которой также приняли участие представители ПсковГУ, прошла с 20 по 30 августа 2017 года. ФОМ выпустил сборник материалов экспедиции с идеями городских проектов, картами и полевыми заметками.

Сборник проектов «Места. Сообщества. Герои» выложен в открытый доступ на сайте fomlabs.ru http://fomlabs.ru/biblio/sbornik-pskov-2017. Как сообщается на портале, в экспедиции участвовали студенты разных специальностей: социологи, антропологи, культурологи, историки, художники, филологи, дизайнеры. Участники экспедиции изучали городскую мифологию, локальную идентичность, символы места и то, как жители Псковской области говорят о городах, в которых живут.



Исследователи разбились на три группы по маршрутам: Пушкиногорский район, Порхов, Псков. С помощью личных интервью они попытались понять, какие городские символы актуальны для жителей, какие ценности, проблемы объединяют их, вокруг чего и как формируются сообщества, какие мифы и легенды связаны с этими сообществами.



Затем участники экспедиции поговорили с краеведами, работниками музеев и библиотек, журналистами, редакторами газет и представителями общественных организаций, чтобы, опираясь на полевые материалы, предложить собственные проекты.



Опубликованный сборник проектов позволит жителям Псковской области посмотреть на свой город глазами наблюдателя, представить, что нового в нем могло бы появиться. А туристы могут узнать из этих материалов о том, что действительно стоит посмотреть, если хочешь узнать, как живет Псковская область.