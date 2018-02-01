Общество

Новый состав Молодежного парламента собрался на первое установочное заседание

В «Центре молодежных инициатив» ПсковГУ сегодня, 2 февраля, состоялось установочное заседание четвертого состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Модератором заседания на правах куратора Молодежного парламента выступил заместитель председателя Собрания Виктор Остренко. В качестве приглашенных гостей на встречу с молодыми парламентариями пришли заместитель врио губернатора области Николай Цветков, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, начальник Главного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, председатель Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина.

«Это заседание можно считать началом работы нового состава регионального общественного молодежного органа, - сказал Виктор Остренко. - Сегодня здесь присутствуют не только члены Молодежного парламента, но и ребята из кадрового резерва - это наша принципиальная позиция. Все могут работать на равных правах и реализовывать себя».

Вице-спикер обозначил основную цель первой встречи: помочь новичкам определиться, какое направление деятельности Молодежного парламента для них наиболее интересно и в состав какого комитета они хотели бы войти.

Виктор Остренко уточнил, что формат заседания предполагает не только выступления докладчиков, но и вопросы-ответы.

С лекцией о системе государственной власти в Российской Федерации перед молодыми парламентариями выступил Николай Цветков. «Введение в профессию», - пошутил вице-губернатор, заметив, что видит в зале много знакомых лиц, с которыми уже сталкивался в рамках своей педагогической и общественно-политической деятельности.

Николай Цветков подчеркнул, что региональная власть заинтересована в молодых людях с активной жизненной позицией и призвал членов Молодежного парламента не бояться высказывать самые смелые идеи.

«Я хочу поблагодарить областное Собрание за то, что законодательный орган на плановой системной основе занимается поиском активных и талантливых молодых людей, и дает им возможность реализовываться, в том числе на ниве государственной и муниципальной служб», - сказал заместитель руководителя региона.

Предваряя выступление Армена Мнацаканяна по вопросам социальной политики, Виктор Остренко напомнил, что в структуре Молодежного парламента есть «социальный» комитет, и это направление деятельности является очень важным.

Начальник управления соцзащиты подробно рассказал о работе своего ведомства и о мерах социальной поддержки граждан, реализуемых в регионе.

«Это только вводная информация. Я уверен, что в дальнейшем мы будем много общаться», - обратился к членам Молодежного парламента Армен Мнацаканян.

Со спецификой законотворческой работы начинающих парламентариев познакомил Владимир Яников, а о процедуре внесения и рассмотрения проектов законов области проинформировала Любовь Цибулькина.

«Чтобы подготовить качественный закон, нужно приложить очень много усилий», - отметил Владимир Яников. - От разработки законопроекта до принятия самого закона, как правило, проходит длительное время».

Виктор Остренко пояснил, что на сегодня Молодежный парламент не является субъектом права законодательной инициативы, что не лишает его возможности заниматься законотворчеством. «Вопрос о наделении Молодежного парламента правом законодательной инициативы может быть поднят, но думаю, сначала должны быть реальные инициативы, а затем уже право законодательной инициативы», - высказал свое мнение вице-спикер.

Живой интерес молодых людей вызвала лекция по вопросам экономической политики. Андрей Михеев рассказал о перспективных направлениях развития региональной экономики, инвестиционной деятельности, практико-ориентированной подготовке профессиональных кадров, о мерах по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а затем ответил на многочисленные вопросы членов Молодежного парламента.

После перерыва перед коллегами выступил председатель Молодежного парламента прошлого состава Денис Матвеев. Он представил презентацию о развитии молодежного парламентаризма в России и рассказал о реализации федерального проекта «Молодежная команда страны», направленного на привлечение членов региональных молодежных парламентов к участию в муниципальных выборах и их дальнейшей эффективной работе в представительных органах местного самоуправления.

Также Денис Матвеев рассказал о проектах, которые удалось реализовать Молодежному парламенту и тех направлениях, которые могли бы получить продолжение в деятельности нового состава молодежного органа.

В завершающей части заседания члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов обсудили проект федерального закона «О молодежи и молодежной государственной политике в Российской Федерации» - этот документ перед рассмотрением Госдумой направлен в регионы для изучения и предложений.

Молодые парламентарии сошлись во мнении, что принятие базового федерального закона в сфере государственной молодежной политики создаст условия для системного решения проблем молодежи, предоставит четкие гарантии участия молодежи в управлении делами государства и будет способствовать развитию различных форм молодежного самоуправления и молодежных общественных объединений.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов