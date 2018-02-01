Общество

Не стало псковского кузнеца Евгения Вагина

3 февраля ушел из жизни известный псковский кузнец Евгений Вагин. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от близких усопшего.

Вагин Евгений Васильевич – кузнец, художник-реставратор, позолотчик, бард, многогранная творческая натура во всех начинаниях.

Родился 4 июня 1959 года в городе Пскове. Закончил политехнический институт, после чего обучался в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря (г. Москва) по специальности художник-реставратор по металлу.

Художественной ковкой занимался с 1988 года. Неоценимую поддержку и влияние на творчество Евгения Вагина, в первые годы, оказал кузнец и художник Смирнов Сергей. Принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах.

С 2008 года являлся организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.

Лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный мастер», Почетный член Российской Кузнечной Академии им. проф. А.И. Зимина, лауреат премии «Статус Медиа» в номинации «Культура». «Народный мастер» Псковской области.