Общество

МЧС предупреждает псковичей об опасности несчастных случаев на льду

Главное управление МЧС России по Псковской области вновь напоминает жителям региона об опасности несчастных случаев на льду. Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье, 4 февраля, на сайте ведомства.

«Бывают случаи, когда люди проваливаются под лед и, к сожалению, не всегда это заканчивается благополучно. Произойти такое может с любыми, будь то рыболовы, туристы, охотники, местные жители, сокращающие себе путь, или дети, играющие на льду. Никто не может быть полностью застрахован от несчастного случая на льду и сегодня вопрос не о том, как избежать этого, а что делать, если беда все-таки приключилась.

Если вы провалились под лед, то, само собой, нужно не паниковать и делать всё, чтобы выбраться из воды. Вам необходимо широко расставить руки – это не позволит вам полностью уйти под лед. Однако, это не поможет, если вы провалились в широкую полынью.

Первым делом нужно избавиться от всего ненужного, например, если у вас на спине рюкзак – скиньте его. Нельзя наваливаться на край льда своим телом – так как раз тонет очень много людей, так как лед обычно начинает ломаться и размер места провала увеличивается.

Правильно будет действовать следующим образом: нужно опереться локтями на лед, попытаться закинуть одну ногу на лед, после чего резко повернуть тело и вытащить вторую ногу. От образовавшегося провала стоит просто откатиться и далее возвращаться в сторону берега по своим же следам.

Помните, что в холодной воде стоит делать движения, направленные только на то, чтобы максимально выбраться. Если начинать судорожно барахтаться, то это будет способствовать быстрому промоканию всей одежды и быстрой гипотермии. Ваша главная задача – аккуратно выбраться на лед. Люди чаще всего тонут как раз тогда, когда начинают паниковать, пытаются забраться на лед, ломают его под собой, быстро теряют силы.

Если вы видите, как человек провалился под лед, то ни в коем случае не стоит сразу же бросаться к нему на помощь – это частая ошибка.

Вы видите опасное место – приближаться к нему необдуманно не стоит – вы рискуете также оказаться в воде. Самое верное решение – попытаться вытащить человека с помощью различных предметов (палки, доски, верёвки). Если их нет, можно воспользоваться шарфом, курткой и т.д.

К месту провала нужно подходить очень аккуратно, в идеале – ползком, чтобы распределить свой вес на лед. Подходить к месту провала и подавать руку – не лучшая идея, но если нет других путей для спасения человека, то делать это нужно также находясь в положении «лёжа» и очень аккуратно.

Первая помощь человеку, который провалился под лед.

Разумеется, первым делом нужно максимально быстро оказаться в теплом помещении (дом, салон автомобиля). Если нет возможности быстро доставить человека в теплое помещение, то он в любом случае должен снять мокрую одежду.

Можете дать ему часть своей одежды – это гораздо лучше, чем он будет находиться длительное время в мокрой одежде, которая замерзнет.

В том случае, когда вы провалились под лед в одиночку и рядом никого нет, нужно быстро снять одежду, попытаться ее отжать и одеть обратно. Но самое главное – необходимо постоянно двигаться. До ближайшего теплого места добирайтесь бегом (если позволяет физическая форма) или быстрым шагом.

В любом случае, человек должен постоянно двигаться – это не даст ему замерзнуть. Далее пострадавшего нужно напоить теплыми напитками (подойдут чай, кофе) и накрыть одеялом. Разумеется, нужно переодеться.

Настоятельно не рекомендуется растирать тело снегом, спиртом и т.д. – это может быть опасно.

Также нельзя принимать алкоголь и интенсивно отогреваться (например, сразу принять горячую ванну). Это может нанести вред организму», - говорится в сообщении.