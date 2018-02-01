МЧС предупреждает псковичей об опасности несчастных случаев на льду

Главное управление МЧС России по Псковской области вновь напоминает жителям региона об опасности несчастных случаев на льду. Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье, 4 февраля, на сайте ведомства.
«Бывают случаи, когда люди проваливаются под лед и, к сожалению, не всегда это заканчивается благополучно. Произойти такое может с любыми, будь то рыболовы, туристы, охотники, местные жители, сокращающие себе путь, или дети, играющие на льду. Никто не может быть полностью застрахован от несчастного случая на льду и сегодня вопрос не о том, как избежать этого, а что делать, если беда все-таки приключилась.
Если вы провалились под лед, то, само собой, нужно не паниковать и делать всё, чтобы выбраться из воды. Вам необходимо широко расставить руки – это не позволит вам полностью уйти под лед. Однако, это не поможет, если вы провалились в широкую полынью.
Первым делом нужно избавиться от всего ненужного, например, если у вас на спине рюкзак – скиньте его. Нельзя наваливаться на край льда своим телом – так как раз тонет очень много людей, так как лед обычно начинает ломаться и размер места провала увеличивается.
Правильно будет действовать следующим образом: нужно опереться локтями на лед, попытаться закинуть одну ногу на лед, после чего резко повернуть тело и вытащить вторую ногу. От образовавшегося провала стоит просто откатиться и далее возвращаться в сторону берега по своим же следам.
Помните, что в холодной воде стоит делать движения, направленные только на то, чтобы максимально выбраться. Если начинать судорожно барахтаться, то это будет способствовать быстрому промоканию всей одежды и быстрой гипотермии. Ваша главная задача – аккуратно выбраться на лед. Люди чаще всего тонут как раз тогда, когда начинают паниковать, пытаются забраться на лед, ломают его под собой, быстро теряют силы.
Вы видите опасное место – приближаться к нему необдуманно не стоит – вы рискуете также оказаться в воде. Самое верное решение – попытаться вытащить человека с помощью различных предметов (палки, доски, верёвки). Если их нет, можно воспользоваться шарфом, курткой и т.д.
К месту провала нужно подходить очень аккуратно, в идеале – ползком, чтобы распределить свой вес на лед. Подходить к месту провала и подавать руку – не лучшая идея, но если нет других путей для спасения человека, то делать это нужно также находясь в положении «лёжа» и очень аккуратно.
Первая помощь человеку, который провалился под лед.
Разумеется, первым делом нужно максимально быстро оказаться в теплом помещении (дом, салон автомобиля). Если нет возможности быстро доставить человека в теплое помещение, то он в любом случае должен снять мокрую одежду.
В том случае, когда вы провалились под лед в одиночку и рядом никого нет, нужно быстро снять одежду, попытаться ее отжать и одеть обратно. Но самое главное – необходимо постоянно двигаться. До ближайшего теплого места добирайтесь бегом (если позволяет физическая форма) или быстрым шагом.
В любом случае, человек должен постоянно двигаться – это не даст ему замерзнуть. Далее пострадавшего нужно напоить теплыми напитками (подойдут чай, кофе) и накрыть одеялом. Разумеется, нужно переодеться.
Также нельзя принимать алкоголь и интенсивно отогреваться (например, сразу принять горячую ванну). Это может нанести вред организму», - говорится в сообщении.