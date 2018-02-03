Общество

Олег Брячак: Вопрос со свалкой я могу решить вообще не напрягаясь

«Вопрос со свалкой я могу решить вообще не напрягаясь», - заявил в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«У меня уже есть даже наработки, как эти свалки должны выглядеть и где они должны быть. Это даже не свалки, это должны быть следующие конструкции: делаются ямы, заливаются бетоном, в них укладывается полиэтилен, затем она делится на ячейки. То есть машина заехала, загрузила мусор и, например, за месяц та или иная ячейка забилась. Все, ее законсервировали. Дальше - следующая. Негативные испарения идут только от 5% возможной поверхности, остального просто нет. Более того, плита должна этот мусор давить, и там много чего интересного может появиться в плане зарабатывания денег. Это будет сухой продукт, который можно сжигать, делать из него топливо», - представил свое решение проблемы «эсер».

«Понимание есть, люди, которые готовы вложиться, есть. Лично даже мои знакомые. Но сегодня они не понимают условий игры», - пояснил Олег Брячак.

Парламентарий пообещал также «подтянуть» в рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО в Псковской области специалистов, которые «будут говорить практические вещи». «Сегодня я не являюсь большим специалистом в этом вопросе, губернатор не является, да никто по сути не является. А инвестор является. Так вот нужно, чтобы и мы могли оценивать этого инвестора, понимать, честен он с нами или нет», - добавил он.