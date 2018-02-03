Общество

Снежных рекордов в Псковской области не ожидается

В ближайшие дни в Псковской области ожидаются осадки в виде снега. Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, интенсивность снегопада будет умеренной.

«В ближайшее время сохранится морозная погода, в отдельные ночи температура достигнет -20...-22 градусов», - отметила она, пояснив, что морозы из Псковской области не уйдут до праздника Сретения Господня (15 февраля), а возможно задержатся еще на неделю после.

«Но интенсивность мороза должна снизиться после 12 февраля. Самые низкие температуры ожидаются между 9 и 15 февраля», - заключила она.

Добавим, что на минувших выходных сильнейший за всю историю метеонаблюдений снегопад обрушился на Москву. В Санкт-Петербурге в воскресенье местами выпало свыше 10 сантиметров снега, дорожная обстановка осложнена.