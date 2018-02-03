Общество

ОНФ предлагает поощрять граждан за бережное отношение к своему здоровью

Около 80% опрошенных россиян признают, что мало заботятся о своем здоровье и меньше трети удовлетворены его состоянием. Таковы данные опроса, который Народного фронта проводил в ноябре 2017 г. – январе 2018 г. Профиль системы здравоохранения в стране нужно менять с лечебного на профилактический, а подтолкнуть людей заботиться о своем здоровье можно, в том числе, стимулируя конкретными поощрительными мерами, считают в Народном фронте.

Опрос, который провели активисты ОНФ, охватил почти полтысячи граждан в 59 регионах РФ. В основном, это люди старше 35 лет. Практически все (почти 100 %) считают здоровье главной жизненной ценностью, которой угрожают физические и умственные перегрузки, нездоровый образ жизни, плохая экология, отсутствие возможностей (в том числе финансовых) лечиться у хороших врачей, правильно питаться и заниматься спортом. На вопрос о здоровом образе жизни (ЗОЖ) большинство (почти 85%) отвечают, что это прежде всего качественное питание. Для 80% опрошенных это отсутствие вредных привычек, для 60% - занятия спортом. И лишь треть (33%) добавили в этот список необходимость регулярно посещать докторов для профилактики.

«Результаты проведенного опроса говорят о том, что большинство людей правильно понимают, от каких факторов зависит их здоровье, - говорит член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин. – Образ жизни, система питания, экологические факторы являются определяющими в сохранении здоровья населения. А вот генетика и медицинское обслуживание занимают меньше 50%. В последние годы существенно выросло число людей, которые занимаются спортом или ведут активный, здоровый образ жизни. Но этот показатель остается все еще невысоким. По данным проведенного опроса, ЗОЖ придерживаются только 22% граждан».

Эксперты ОНФ, проводившие опрос, также выяснили, что чуть больше половины его участников (55,6%) оценивают свое самочувствие лишь на «тройку». Меньше трети (30%) назвали его «хорошим» и менее 1% - «идеальным». Причем пятая часть (около 20%) респондентов к врачам не ходят, а назначают себе лечение сами и обходятся традиционным набором средств.

Специалисты Народного фронта считают, что вектор системы здравоохранения в стране целесообразно переориентировать с лечебного на профилактический. По их мнению, это позволит укрепить здоровье населения, продлить трудоспособный возраст и сэкономить средства на лечение болезней, которые можно предупредить.

Сегодня же, согласно данным опроса ОНФ, ходят в больницу для профилактики несколько раз в год лишь 11% респондентов. Хотя бы раз в год это делает примерно пятая часть (21.4%) опрошенных, но большинство (43,2%) обращаются к врачам только когда заболеют. Почти 22% не знают о том, что у них есть возможность бесплатно пройти диспансеризацию один раз в три года.

При этом большая часть граждан (около 65%) прекрасно понимает, что профилактика поможет им предупредить многие болезни и убеждены, что только они сами в ответе за свое самочувствие. Но как показали цифры - только на словах. Высший балл (по пятибалльной шкале ответственности) своему отношению к здоровью поставили только 12% опрошенных. Большинство же в этом деле лишь «хорошисты» (около 40%) или даже «троечники» (около 43%).

Эксперты ОНФ также узнали, как граждане отнеслись бы к введению активных стимулирующих мер в деле профилактики болезней. Участникам опроса предложили: допустим, вы узнали о введении санкционных мер за отказ проходить диспансеризацию, вакцинацию и другие профилактические процедуры, или же, наоборот, о поощрениях за ответственный подход к своему здоровью. Как вы к этому отнесетесь? Почти 40% отреагировали негативно, пояснив, что «это личное дело каждого человека». А около 30% считают, что таким образом, наоборот, можно заставить население внимательнее следить за собой.

«Для повышения ответственности граждан за свое здоровье нужен целый комплекс мер. Он включает, в частности, широкое информирование людей о причинах большинства болезней и путях их предупреждения. Важны также меры воспитательного характера в семьях и в школах по специальным программам, которые формируют культ здоровья и говорят о способах его укрепления. Кроме того, мы должны двигаться в сторону постепенного включения механизмов для повышения мотивации у населения внимательно относиться к своему самочувствию и регулярно контролировать его состояние. Например, в качестве поощрения за бережное отношение к своему здоровью людям могут предоставляться дополнительные дни к отпуску, возможность бесплатно заниматься в фитнес-центрах, бесплатные путевки в санаторно-курортные учреждения и т.д. Всё это должно быть основой формирования профилактической модели системы здравоохранения», - резюмировал Николай Говорин.