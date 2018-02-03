Общество

Заявки на благоустройство общественных пространств в Пскове будут приниматься до 9 февраля

Cегодня, 5 февраля, в Пскове состоялось заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» под председательством главы Пскова Ивана Цецерского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, в работе комиссии приняли участие заместители главы города Сергей Гаврилов и Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы, начальник Управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Алексей Захаров, специалисты УГХ, председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

Участники заседания рассмотрели вопрос о ходе рейтингового голосования по общественным территориям программы «Формирование современной городской среды Пскова» в 2018 году. Они напомнили, что в настоящее время ведётся сбор заявок от граждан и инициативных групп с предложениями по благоустройству общественных пространств. Прием заявок закончится 9 февраля.

Кроме того, члены комиссии утвердили план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий в Пскове, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2018 – 2022 годы».

По решению комиссии определены сроки внесения дополнений в заявки заинтересованных лиц на благоустройство территорий, отклоненные ранее или набравшие недостаточное количество баллов. Дополненные заявки можно сдать в Управление городского хозяйства с 1 августа по 1 октября.