Общество

Псковский Детский фонд объявил старт акции «Вторая жизнь вещам»

Псковское областное отделение Российского детского фонда в 5-й раз запускает благотворительную акцию «Вторая жизнь вещам», в ходе которой все жители Пскова смогут помочь семьям с детьми, по разным обстоятельствам оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в поддержке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, ежедневно в Детский фонд обращаются за помощью семьи, оказавшиеся в критических обстоятельствах (пожар, смерть родственников, крайняя нищета и т. д.). Благодаря вещевой помощи, которую приносят неравнодушные псковичи, Псковскому детскому фонду долгое время удается разрешать проблемы нуждающихся семей. К сожалению, с каждым днем просьб о помощи становится все больше, а вещей на складе катастрофически не хватает. Особенно остро чувствуется нехватка вещей на мальчиков.

Благотворительная акция «Вторая жизнь вещам» направлена на решение этой проблемы. Детский фонд призывает всех псковичей принять участие и организовать сбор вещей на предприятиях, в фирмах и учреждениях. Таким простым способом можно не только помочь нуждающимся семьям, но и проявить свою социальную ответственность.

У каждого есть возможность поддержать акцию по сбору вещей информационно, рассказав о добром деле руководителю, коллегам и друзьям. А для участия в акции «Вторая жизнь вещам» необходимо:

1) Предложить коллективу стать участником акции;

2) Выбрать ответственного и оповестить сотрудников и коллег о сборе вещей;

3) Собрать вещевую и другую помощь;

4) Доставить собранную помощь в Детский фонд по адресу ул. Я. Фабрициуса, д. 2а, кабинет 15, по будням с 9:00 до 17:00 без обеда;

5) Получить сердечную благодарность.

Напомним, что последний раз акция «Вторая жизнь вещам» проходила осенью. Тогда участие в акции приняли многочисленные коллективы и организации нашего города: Псковстат, Управление Федерального казначейства по Псковской области, молодежный совет Управления Росреестра по Псковской области. Также присоединились к акции дошкольные и школьные образовательные учреждения.

Постоянным партнером акции выступает химчистка «Весна» (ИП Голубева Е.Н.) – поэтому привозить вещи можно не только в офис Фонда, но также в пункты приема химчистки: ТЦ «Максимус» (Октябрьский пр., д.54), гипермаркет «Тележка» (ул. Труда, д. 54), ТЦ «Сфера» (ул. Рокоссовского, д.16) и гипермаркет «Лента» (Рижский пр-т, д. 96б).

Благотворительная акция продлится до 30 марта. По окончании акции Детский фонд выделит наиболее активных участников, внесших самый большой вклад в дело помощи детям, и вручит им благодарственные письма.

Более подробную информацию вы можете прочитать в группе Детского фонда ВКонтакте: https://vk.com/topic-49972884_33300715 или уточнить по телефону: 73-58-80.