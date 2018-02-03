Общество

45-миллиметровая пушка появится в экспозиции Военно-исторического музея-заповедника в Острове

Подавляющее большинство экспонатов, что представлены в военно-историческом отделе Военно-исторического музея-заповедника Псковской области (г. Остров), обнаружены во время экспедиций по местам былых боев группой «Поиск», действующей при музее. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, после восстановления и реставрации они занимают свое место в экспозициях музея. Не исключение и новый экспонат, который вскоре будет размещен в одном из залов учреждения культуры, - 45-миллиметровая пушка.

«Зимой, когда наступает тихий туристический сезон, есть возможность больше времени уделить реставрации экспонатов. Сейчас у нас в самом разгаре реставрационные работы. Только что восстановили интересный экспонат – 45-миллиметровую пушку образца 1937 года. Ее фрагменты мы собирали на протяжении нескольких лет, - рассказал директор учреждения Петр Гринчук. - Некоторые части находили на оборонительной линии «Пантера», Нижние станки пушки, верхние поворотные и ствол с откатником, разбитые во время Великой Отечественной войны в боях 1943 года, нашли в Великих Луках, в районе Великолукского драмтеатра, где велись работы по благоустройству территории. Именно во время них строители и наткнулись на фрагменты пушки. Они первоначально не поняли что это. После проведения всех необходимых согласований с военными и полицейскими, комок грязи, ржавчины, именно в таком виде предстали части орудия, их передали нам. Работники музея Эдуард Иванов, Валерий Чумаченко, Рахим Джунусов, а также наши помощники Евгений Гуляев, Антон Лосманов приложили немало усилий, чтобы восстановить орудие. В скором времени оно займет почетное место в экспозиции на первом этаже главного корпуса музея».

Известно, что окончательно пушка образца 1937 года была снята с производства в 1943 году; за 1937-1943 годы промышленность СССР изготовила 37 354 таких орудий. По состоянию на 22 июня 1941 года, на вооружении РККА находилось 16 621 штук 45-мм орудий. До нашего времени дожили единицы.

По словам Петра Гринчука, пушка предназначалась для борьбы с танками, самоходками и бронемашинами противника. Для своего времени ее бронепробиваемость была вполне адекватной - на 500 м она пробивала 43-мм броню. Этого было достаточно для борьбы с бронетехникой, защищенной противопульной броней.

Орудие имело и противопехотные возможности - оно снабжалось осколочной гранатой и картечью. Также к орудию полагались дымовые и бронебойно-химические снаряды.

«В руках опытных и тактически умелых командиров это орудие представляло серьезную угрозу для вражеской бронетехники. Положительными его качествами были высокая мобильность и легкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки образца 1937 года использовались даже партизанскими отрядами», - пояснил директор музея.