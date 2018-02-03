Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Биткоин не может быть пирамидой
дом комфорт-класса в центре Пскова
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кому помешала смерть Сталина?
Информационные стенды таблички, вывески
Пора попросить о снижении тарифов на электроэнергию?
Подарки каждый день
Пересдача для всех
афиша юбилейного пушкинского
ещё Общество 03.02.2018 11:2550 Голосовать нельзя бойкотировать, или Как в Пскове дискуссионный клуб открывали 06.02.2018 21:3017 38,5 млн рублей заработал Владимир Путин за шесть лет 06.02.2018 21:090 Псковские полицейские и общественники провели профилактическую антиэкстремистскую акцию 06.02.2018 20:350 120 одаренных детей Псковской области построят летом «Мосты дружбы» в лагере «Звездный» 06.02.2018 20:050 Роскомнадзор в 2017 году заблокировал около 14 тыс. «групп смерти» 06.02.2018 19:490 Как не допустить пожара из-за эксплуатации печи узнали жители дедовичской деревни Погостище
Самое популярное 03.02.2018 18:34178 Не стало псковского кузнеца Евгения Вагина 05.02.2018 14:0140 Прощание с псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится во вторник 03.02.2018 20:0727 Власти Пскова выразили соболезнования родным и близким Евгения Вагина 03.02.2018 12:1042 В Пскове задержали военных, которые продавали солдатскую еду в местный бар 05.02.2018 14:3430 Игорь Каплий может сменить Алексея Наумца на посту командира 76-й дивизии ВДВ
 
Общество

45-миллиметровая пушка появится в экспозиции Военно-исторического музея-заповедника в Острове

06.02.2018 15:35|ПсковКомментариев: 1

Подавляющее большинство экспонатов, что представлены в военно-историческом отделе Военно-исторического музея-заповедника Псковской области (г. Остров), обнаружены во время экспедиций по местам былых боев группой «Поиск», действующей при музее. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, после восстановления и реставрации они занимают свое место в экспозициях музея. Не исключение и новый экспонат, который вскоре будет размещен в одном из залов учреждения культуры, - 45-миллиметровая пушка.

«Зимой, когда наступает тихий туристический сезон, есть возможность больше времени уделить реставрации экспонатов. Сейчас у нас в самом разгаре реставрационные работы. Только что восстановили интересный экспонат – 45-миллиметровую пушку образца 1937 года. Ее фрагменты мы собирали на протяжении нескольких лет, - рассказал директор учреждения Петр Гринчук. - Некоторые части находили на оборонительной линии «Пантера», Нижние станки пушки, верхние поворотные и ствол с откатником, разбитые во время Великой Отечественной войны в боях 1943 года, нашли в Великих Луках, в районе Великолукского драмтеатра, где велись работы по благоустройству территории. Именно во время них строители и наткнулись на фрагменты пушки. Они первоначально не поняли что это. После проведения всех необходимых согласований с военными и полицейскими, комок грязи, ржавчины, именно в таком виде предстали части орудия, их передали нам. Работники музея Эдуард Иванов, Валерий Чумаченко, Рахим Джунусов, а также наши помощники Евгений Гуляев, Антон Лосманов приложили немало усилий, чтобы восстановить орудие. В скором времени оно займет почетное место в экспозиции на первом этаже главного корпуса музея».

Известно, что окончательно пушка образца 1937 года была снята с производства в 1943 году; за 1937-1943 годы промышленность СССР изготовила 37 354 таких орудий. По состоянию на 22 июня 1941 года, на вооружении РККА находилось 16 621 штук 45-мм орудий. До нашего времени дожили единицы.

По словам Петра Гринчука, пушка предназначалась для борьбы с танками, самоходками и бронемашинами противника. Для своего времени ее бронепробиваемость была вполне адекватной - на 500 м она пробивала 43-мм броню. Этого было достаточно для борьбы с бронетехникой, защищенной противопульной броней.

Орудие имело и противопехотные возможности - оно снабжалось осколочной гранатой и картечью. Также к орудию полагались дымовые и бронебойно-химические снаряды.

«В руках опытных и тактически умелых командиров это орудие представляло серьезную угрозу для вражеской бронетехники. Положительными его качествами были высокая мобильность и легкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки образца 1937 года использовались даже партизанскими отрядами», - пояснил директор музея.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Будете ли вы внимательно следить за зимней Олимпиадой в Корее?
В опросе приняло участие 544 человека
Лента новостей
Последние новости
06.02.2018, 22:322 В Эстонии микроавтобус провалился под лед, есть погибшие 06.02.2018, 22:057 Лишь 19% читателей ПЛН сортируют мусор 06.02.2018, 21:480 Пушкинский диктант напишут псковские школьники 8 февраля 06.02.2018, 21:3018 38,5 млн рублей заработал Владимир Путин за шесть лет
06.02.2018, 21:090 Псковские полицейские и общественники провели профилактическую антиэкстремистскую акцию 06.02.2018, 20:530 10 команд примут участие в Международном турнире по мини-футболу в Великих Луках 06.02.2018, 20:350 120 одаренных детей Псковской области построят летом «Мосты дружбы» в лагере «Звездный» 06.02.2018, 20:210 «Подруга» и «сотрудница банка» оставили двух великолучанок без денег
06.02.2018, 20:160 На островской базе «Юность» состоялось открытие Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области 06.02.2018, 20:050 Роскомнадзор в 2017 году заблокировал около 14 тыс. «групп смерти» 06.02.2018, 19:490 Как не допустить пожара из-за эксплуатации печи узнали жители дедовичской деревни Погостище 06.02.2018, 19:330 В Пскове продолжают искать пенсионера Александра Смирнова с якорем на правой руке
06.02.2018, 19:210 Почти 27 млрд рублей заложили регионы на увеличение МРОТ в 2018 году 06.02.2018, 19:125 В Выборге выпал черный снег 06.02.2018, 19:040 С историей создания памятного знака и монумента в честь первых побед и 50-летия Красной Армии можно познакомиться на сайте ЦБС Пскова 06.02.2018, 18:5542 Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты
06.02.2018, 18:487 Александр Козловский об электротехнических кластерах, территории опережающего развития и «Локомотивах роста» 06.02.2018, 18:3812 Мусорная мифология и европейский опыт 06.02.2018, 18:375 Оплатив долг в 96 тыс рублей, житель Усвят уберег от изъятия диван, посуду и телевизор 06.02.2018, 18:2623 Пилоту сбитого в Сирии Су-25 присвоено звание Героя России посмертно
06.02.2018, 18:2411 За открытиями, книгами и победой смогут прийти псковичи в областную библиотеку с 8 по 28 февраля 06.02.2018, 18:150 13 февраля в Пскове состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Россельхознадзора  06.02.2018, 18:070 Морозная погода сохранится в Псковской области в среду 06.02.2018, 17:558 О политических головоломках и административном пазле
06.02.2018, 17:531 Псковичей приглашают поступать в вузы войск национальной гвардии 06.02.2018, 17:491 В ПсковГУ открылась программа профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» 06.02.2018, 17:281 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Затейники и фантазеры» 06.02.2018, 17:211 Псковская область в этом году направит 36 млн рублей на софинансирование программы по переселению граждан из аварийного жилья
06.02.2018, 17:054 Правила движения автомобилей по заснеженной дороге напоминают псковичам спасатели 06.02.2018, 16:492 В Великолукской епархии прошли курсы повышения квалификации для преподавателей основ духовно-нравственной культуры 06.02.2018, 16:402 В Пскове задержали пьяного водителя иномарки 06.02.2018, 16:320 Жители Пскова и Псковского района теперь могут оплатить дошкольное образование ребенка средствами маткапитала и до наступления 3-летнего возраста
06.02.2018, 16:2417 Игорь Каплий приступит к исполнению обязанностей командира 76-й дивизии 10 февраля 06.02.2018, 16:120 Великолучане отправятся на чемпионат Европы по артистическому танцу 06.02.2018, 16:049 Реальный сектор экономики должен формировать заказ на конкретные специальности — Александр Козловский 06.02.2018, 15:582 С историей формирования Красной армии можно будет ознакомиться на выставке в Пскове
06.02.2018, 15:5417 Григорий Явлинский о преодолении бедности, президентских выборах и борьбе телевизора с холодильником 06.02.2018, 15:450 В Псковской области начали проверять школьников и студентов на наркотики 06.02.2018, 15:351 45-миллиметровая пушка появится в экспозиции Военно-исторического музея-заповедника в Острове 06.02.2018, 15:3317 Александр Козловский: Надо использовать ресурсы и влияние «Единой России», чтобы помочь российской экономике
06.02.2018, 15:311 Благотворительный фонд «Земляки» пришел на помощь великолучанке 06.02.2018, 15:233 В Острове-2 появится площадка для выгула собак 06.02.2018, 15:120 Блинная фотосессия: Прасковья Молочкова объявляет старт нового конкурса 06.02.2018, 15:000 «Гонки по вертикали» с Александром Савенко
06.02.2018, 14:556 Виктор Антонов пообещал помочь ветерану труда с проведением операции 06.02.2018, 14:420 ПсковГУ приглашает на экспресс-курсы по подготовке к поступлению в вуз 06.02.2018, 14:3512 Игорь Каплий представлен в 234-м полку командиром 76-й дивизии ВДВ 06.02.2018, 14:290 В Псковской области разработана брошюра «Русские Усадьбы»
06.02.2018, 14:250 В великолукском баре обокрали посетителя 06.02.2018, 14:220 Андрей Сердюков пожелал военнослужащим 76-й дивизии высоких показателей в освоении новой боевой техники 06.02.2018, 14:192 Следующее заседание экспертного совета по особым экономическим зонам и развитию промышленных кластеров может пройти на базе ОЭЗ «Моглино» в марте 06.02.2018, 14:0916 Как установить контейнер-сетку для раздельного сбора мусора, рассказали псковичам
06.02.2018, 14:050 «Эхономика» с депутатом Госдумы Александром Козловским 06.02.2018, 13:573 В 2017 году РСХБ направил на развитие молочной отрасли более 31 млрд рублей 06.02.2018, 13:5537 В Пскове простились с кузнецом Евгением Вагиным 06.02.2018, 13:5123 На расчистку и дноуглубление реки Великой планируют потратить более 61 млн рублей 
06.02.2018, 13:419 В распоряжение 76-й десантно-штурмовой дивизии поступила новая военная техника 06.02.2018, 13:294 О важности контроля за тратой госденег, выделяемых на промышленные кластеры, заявил Александр Козловский 06.02.2018, 13:0914 В Пскове обсудят корректировку территориальной схемы вывоза и обработки ТКО  06.02.2018, 13:010 Псковский Детский фонд объявил старт акции «Вторая жизнь вещам»
06.02.2018, 12:350 Росреестр рассказал о «лесной амнистии» 06.02.2018, 12:1068 На ближайшие три года потребительскую корзину в Псковской области предлагается оставить без изменений 06.02.2018, 12:030 Мобильный комплекс фотовидеофиксации замечен сегодня на проспекте Энтузиастов 06.02.2018, 11:505 Кражу двух шуруповертов и лазерного уровня раскрыли в Пскове
06.02.2018, 11:4732 Фотофакт: А когда дороги чистить будут? 06.02.2018, 11:4518 Центризбирком зарегистрировал Путина в качестве кандидата в президенты России 06.02.2018, 11:098 Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметят в Пскове 15 февраля 06.02.2018, 11:030 Фестиваль «Я музыкантом стать хочу» прошел в Пскове
06.02.2018, 11:0217 Ипотека. Личный опыт: Ипотека в твоем смартфоне 06.02.2018, 10:560 Акции «Значок жизни» и «Автокресло - детям» прошли в Великих Луках 06.02.2018, 10:490 Поддельные 5 тысяч рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова 06.02.2018, 10:444 Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем программы «Эхономика»
06.02.2018, 10:370 Магазинного грабителя задержали сотрудники Росгвардии в Невеле 06.02.2018, 10:3111 МТС придумала для псковичей тариф-конструктор 06.02.2018, 10:311 Пенсионер сгорел при пожаре в дедовичской деревне 06.02.2018, 10:246 На мини-рынке на Рижском проспекте в Пскове выявили факты нарушения правил продажи алкоголя
06.02.2018, 10:174 Роструд разрешил опаздывать на работу из-за проблем с транспортом в плохую погоду 06.02.2018, 10:142 Масленицу отметят в Сквере у Дома офицеров в Пскове 06.02.2018, 10:0623 Псковские теплосети связывают очереди в кассах с хорошей работой управляющих компаний 06.02.2018, 09:581 Пять пьяных водителей задержали на дорогах Псковской области в понедельник
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru