Общество

В распоряжение 76-й десантно-штурмовой дивизии поступила новая военная техника

Новая военная техника поступила в распоряжение 2-го батальона 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония передачи БТР и БМД состоялась на плацу 104-го полка в Черехе при участии командующего ВДВ России Андрея Сердюкова, комдива Алексея Наумца, заместителя губернатора Псковской области Николая Цветкова, спикера областного Собрания Александра Котова, главы Пскова Ивана Цецерский, ветеранов-десантников.

Андрей Сердюков назвал сегодняшний день историческим, так как батальону вручается комплект самого современного бронетанкового вооружения.

После этого состоялся ритуал передачи техники командирам подразделений батальона, затем почетные гости ознакомились с выставкой боевой техники, представленной на плацу. Отметим, новая техника была освящена. В ходе церемонии вручения техники несколько военнослужащих были награждены медалями Минобороны РФ.