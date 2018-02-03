Общество

Игорь Каплий представлен в 234-м полку командиром 76-й дивизии ВДВ

Начальника боевой подготовки командования ВДВ полковника Игоря Каплия представили как преемника генерал-майора Алексея Наумца в должности командира 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, представление состоялось в 234-м полку 76-й дивизии.



Игорь Каплий. Фото: газета «Красная звезда»

Напомним, в декабре 2017 года ПЛН сообщала, что Алексей Наумец может покинуть должность командира 76-й дивизии ВДВ и продолжить службу на руководящей должности в Москве.

Добавим, что сегодня, 6 февраля, состоялась церемония передачи БТР и БМД состоялась на плацу 104-го полка в Черехе при участии командующего ВДВ России Андрея Сердюкова. На этом мероприятии официальных заявлений о смене командира 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии не прозвучало.