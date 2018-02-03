Общество

Законопроект о повышении МРОТ до прожиточного уровня принят Госдумой в I чтении

Депутаты Государственной Думы в среду приняли в первом чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума более чем на полгода раньше планируемого: с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года.

Как передает корреспондент «Интерфакса», в ходе заседания в среду эту инициативу поддержали все фракции Госдумы.

«Коммунизм строили 70 лет. Не построили. А за 17 лет страна, которая претерпела серьезные изменения, вышла на такие решения, и мы с вами сегодня принимаем его, приравниваем МРОТ к прожиточному минимуму. Это серьезное решение, оно касается миллионов наших граждан», - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект.

«То, что мы сегодня принимаем это решение, это, безусловно, движение вперёд, и нам важно подчеркивать, что нельзя размывать это решение», - сказал он.

В настоящее время МРОТ составляет 9 489 рублей или 85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года, ранее отмечали в пресс-службе Минтруда.

Предполагается, что с 1 мая этого года МРОТ будет равен 11 163 рублям, а суммарное его повышение в 2018 году составит 43%.