Общество

В Великолукскую епархию доставят ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского

13 февраля по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в Великолукскую епархию будет доставлен ковчег с частицей мощей священноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, торжественная встреча святыни состоится 13 февраля в 10.00 в Свято-Вознесенском кафедральном соборе г. Великие Луки (ул. К. Либкнехта, 5-в).

Частица мощей святителя Луки Крымского передана в дар Великолукской епархии по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря из Свято-Троицкого женского монастыря г.Симферополя.

Предполагается, что святыня будет помещена в икону святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского и в дальнейшем займёт свое место в Свято-Вознесенском кафедральном соборе г.Великие Луки, для молитвенного почитания и поклонения верующих.

Архиепископ Лука (в миру - Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), родился в Керчи в 1877 году. Окончив гимназию, решил, что обязан заниматься только тем, что «полезно для страдающих людей», и выбрал медицину. Был пострижен в монахи в 1923 году и в последствие наречен епископом Барнаульским, викарием Томской епархии. В разные годы был епископом Ташкентским и Туркестанским, епископом Елецким, викарием Орловской епархии, архиепископом Красноярским и Енисейским, архиепископом Тамбовским и Мичуринским. С апреля 1946 года был провозглашен архиепископом Симферопольским и Крымским. С 1946 по 1961 годы правящий архиерей Крымской епархии.

Доктор медицинских наук, известный хирург, автор трудов по анестезиологии и хирургии. В 1946 году удостоен Сталинской премии за книгу по гнойной хирургии. Скончался 11 июня 1961 года.

За свои религиозные убеждения святитель не раз подвергался репрессиям и в общей сложности провел в трех ссылках 11 лет, будучи полностью реабилитированным лишь в 2000 году. В 1996 году состоялось обретение его святых мощей, которые хранятся в Свято-Троицком женском монастыре г.Симферополя. Украинская Православная Церковь канонизировала архиепископа Луку в ноябре 1995 года, а в августе 2000 года он был причислен к лику святых Русской Православной Церковью.

В наши дни по искренним молитвам верующих Господь посылает исцеления от многих болезней благодаря заступничеству святителя Луки. Известны и зафиксированы реальные случаи исцелений от различных заболеваний, происходивших благодаря молитве святителю. Кроме избавления от телесных недугов святитель помогает и в духовной борьбе с различными страстями.