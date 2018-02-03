Общество

Зоозащитная организация «Шанс» приглашает на льготную стерилизацию домашних собак и кошек

Пункт льготной стерилизации зоозащитной организации «Шанс» Пскова предлагает жителям города предотвратить появление нежелательного потомства собак и кошек путем стерилизации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, предложение действует для домашних питомцев, собак на предприятиях, а также опекаемых бездомных животных.

Процедура благоприятно влияет на здоровье и продлевает жизнь животному. Она является профилактикой хронических заболеваний, гнойных воспалений репродуктивной системы, значительно снижает риск онкологии (возникновения опухолей репродуктивных органов). Кроме того, своевременно стерилизованные животные не метят квартиру. Владелец, стерилизовавший своего питомца, навсегда избавится от проблемы течки у животного, его беспокойства, а также излишней агрессии у самцов.

Главным преимуществом стерилизации является кардинальное решение проблемы ненужного потомства, которому в дальнейшем крайне сложно найти «добрые руки». По мнению зоозащитников, массовая стерилизация домашних животных поможет остановить избыточный прирост собак в городе, ведь одной из причин роста популяции бездомных животных является избыточное размножение домашних питомцев.

«Существует миф о том, что стерилизованные собаки утрачивают охранные или охотничьи качества. Это не так. Стерилизация не влияет на природные инстинкты к самосохранению и охране своей территории, к поиску добычи. Характер и повадки животного формируются генетически и не зависят от действия половых гормонов», - отметили в «Шансе».

В АНЗО «Шанс» псковичи могут обратиться за стерилизацией собаки или кошки по льготной цене, покрывающей расходные материалы и наркоз. Справки по телефону 61-03-03.