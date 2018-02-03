Общество

Центробанк хочет ввести в России единый идентификатор гражданина

Центробанк до конца года изучит вопрос создания сквозного идентификатора гражданина. Эта идея изложена в дорожной карте «Основных направлений развития финтеха на 2018-2020 гг.», подготовленной регулятором, пишут «Ведомости».

«У каждого из нас есть огромное количество уникальных идентификаторов: СНИЛС, номер свидетельства о рождении, номер паспорта и т. д., - рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. - В то же время, только по одному из этих номеров гражданин не может найти полную информацию о себе, поскольку все эти идентификаторы используются в разных системах. Мы хотим, не обременяя потребителя, связать эти идентификаторы между собой. Это не будет новый идентификатор, поскольку это потребует создания новой системы».

По ее словам, потребитель не будет видеть идентификатор, он будет лишь технологической связкой на уровне разных систем.

Вне зависимости от того, в какое окно и за какой услугой пришел потребитель, предоставив любой идентификатор (например, СНИЛС или номер паспорта), он даст возможность операционисту получить всю информацию о себе. Создание этого механизма займет около двух лет, сейчас это обсуждается с Минкомсвязи и Минфином.