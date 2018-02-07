Общество

День Российской науки в Псковской областной научной библиотеке решили провести весело

Заручившись поддержкой физика-теоретика, основателя научной школы, академика АН СССР, лауреата Нобелевской премии по физике Льва Ландау, который уверял, что «Самый страшный грех – это скучать!», 8 февраля, День Российской науки, в Псковской областной научной библиотеке решили провести весело.

Предлагается студентам псковских вузов и ученым присоединиться к антинаучной эстафете «Имени Льва Ландау», и пересказать темы своих дипломных работ и диссертаций простым языком. Автор самого креативного «перевода» с научного языка на простой будет награжден.

Для примера несколько «простых пересказов» от европейских ученых:

1. «Музыка выражает эмоции или вызывает их? Прочитай следующие 200 страниц, чтобы не узнать ответа».

2. «Клетки мозга общаются друг с другом. А иногда — сами с собой».

3. «Бетховен был крутой мужик, отвечаю».

Правила антинаучной эстафеты «Имени Льва Ландау»:

1) Антинаучная эстафета проходит в социальной сети Twitter для читателей микроблога «Псковская ОУНБ» https://twitter.com/readpskovlib;

2) Участники эстафеты - студенты и ученые Псковской области;

3) Задача участника антинаучной эстафеты состоит в написании и отправке в твиттер-аккаунт https://twitter.com/readpskovlib пересказа темы своей дипломной работы и/или диссертации простым языком;

4) «Пересказы» обязательно должно укладываться в формат твиттер-сообщения (140 символов);

5) «Пересказы» необходимо оставить под твитом «Антинаучная эстафета «Имени Льва Ландау»». Для этого необходимо кликнуть на значок «ответить» и оставить свое сообщение;

6) Антинаучная эстафета начинается 8 февраля и завершается в 23.00 (время московское) 26 февраля;

7) Автор самого креативного «перевода» с научного языка на простой определяется по количеству лайков и ретвитов;

8) Награждение креативного автора пройдет 28 февраля в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Еще в первый день акции, 8 февраля, стартует региональный конкурс «Не бывает нерешенных вопросов».

Правила конкурса просты: на сайте библиотеки http://pskovlib.ru/ в разделе «Новости» 8, 12, 16, 22 и 26 февраля будут размещаться видео-вопросы от специалистов Псковской областной научной библиотеки.

Ответы принимаются с 26 февраля (после размещения последнего пятого вопроса) по 27 февраля в электронном виде по адресу konkurs-runet@bk.ru.

Три участника, приславшие первыми правильные ответы, – победители.

Награждение состоится 28 февраля в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Спонсор регионального конкурса - книжный магазин «Святогор» (Псков, ул. Льва Толстого, 2).

А вот и первый вопрос конкурса https://youtu.be/9cr-kNTun5Q