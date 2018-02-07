Общество

Более 14 тысяч нарушений законодательства выявили органы прокуратуры Псковской области за год

Более 14 тысяч нарушений законодательства выявили органы прокуратуры Псковской области за 2017 год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о этом в ходе встречи с главными редакторами псковских СМИ сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов.

Прокурор рассказал, что вчера состоялась коллегия, в ходе которой работники прокуратуры подвели итоги работы за 2017 год и обсудили те темы, которые будут актуальны в этом году, скорректировали задачи, которые стоят перед органами прокуратуры.

По выявленным прокуратурой в 2017 году нарушениям внесено 1562 протеста, в суд направлено 1213 заявлений, внесено 3304 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 2370 лиц, 281 лицо наказано в административном порядке.

По материалам, направленным в контролирующие органы, привлечено к ответственности еще 337 должностных лиц. «Это не самоцель, чтобы кого-то наказали, но неотвратимость наказания должна быть. Чтобы в следующий раз не тиражировать эти нарушения, мы побуждаем контролирующие органы, чтобы они действовали более активно», - пояснил Сергей Белов.

Прокурор также добавил, что по постановлениям прокуратуры следственными органами в прошлом году возбуждено 69 уголовных дел, что практически вдвое больше, чем в 2016 году.