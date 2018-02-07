Общество

Еще семь классов в школах Пскова закрыли на карантин

Ещё семь классов в школах города закрываются на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков» со ссылкой на управление образования администрации Пскова, на вынужденные каникулы с 6 февраля отправились два класса в погранично-таможенно-правовом лицее, с 7 февраля - один класс в 47-й школе, а с 8 февраля на карантине оказались еще два класса в лицее №4 и по одному классу в школах №3 и №2.

Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней. В связи с сезонной заболеваемостью Управление образования Администрации города проводит ежедневный мониторинг ситуации.

Ранее на этой неделе на вынужденные каникулы уже отправились по одному начальному классу в школах №2, №4 и лицее «Развитие», а также 6-й класс в школе №18 и 8-й класс в Псковском педагогическом комплексе.