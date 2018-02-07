Общество

Эльмира Канаева покинула пост первого заместителя прокурора Псковской области

Эльмира Канаева покинула сегодня, 9 февраля, пост первого заместителя прокурора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в региональной прокуратуре, официально об освобождении должности будет объявлено в понедельник, 12 февраля. Однако на сайте прокуратуры Псковской области данные об Эльмире Канаевой из раздела «первый заместитель» уже удалены.

Эльмира Канаева родилась 2 января 1959 года в г. Татарске Новосибирской области в семье служащих.

После окончания средней школы поступила в Омский государственный университет на экономико-правовой факультет, который закончила с отличием в 1981 году.

После окончания университета принята на службу в органы прокуратуры Псковской области, где работала в должностях стажера и прокурора отдела «общего» надзора.

В 1988 году по семейным обстоятельствам была вынуждена на 2 года оставить службу в прокуратуре, однако продолжала работать по юридической специальности в качестве ведущего арбитра агропромышленного комитета, а также юрисконсульта объединения «Псковкоопстрой».

В 1990 году вернулась на службу в органы прокуратуры на должность старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в хозяйственной, социальной и экономической сферах.

В 1993 году назначена на должность начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Псковской области, а 15 августа 2000 года - на должность заместителя прокурора Псковской области.

На это должности она курировала вопросы участия прокуроров в правотворческой деятельности, обеспечения законности региональных и муниципальных нормативных правовых актов, вопросы отделов по надзору за соблюдением федерального законодательства; по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе; пенсионного обеспечения работников органов прокуратуры.