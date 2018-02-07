Общество

Лекторий «Вдохновленные наукой» прошел в Пскове

Накануне Дня защиты холода (он же День Арктики), который отмечается в странах Арктического региона в последний день зимы, и Дня влюбленных в Псковской областной универсальной научной библиотеке в рамках научно-популярной акции «Наука на книжных полках и в "облаках"» состоялся субботний лекторий «Вдохновленные наукой».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, публичная лекция «Арктические стратегии стран северной Европы» молодого учёного - специалиста библиотеки Алины Кузьминой, постоянной участницы международных конференций, посвященных стране полярной ночи и «царства холода» отличалась всесторонним охватом актуальных проблем (экономических, социальных, политических, правовых и экологических) и обстоятельным изложением концепции новой геополитической роли Арктики.

О том, что Арктика – это еще и необычайная красота: снежная пустыня, льды, дикие животные, и то, что политическая география этого региона весьма интересна, ведь на эту обширную территорию предъявляют права сразу пять государств (в их числе, разумеется, и Россия) и о многих других интересных и загадочных фактах можно было узнать из книг, представленных на выставке «А вы знаете, чем так притягательна Арктика?».

Завершился субботний лекторий показом документального фильма «Арктика. Выбор смелых». На сегодняшний день, Россия - первая и единственная страна, использующая так называемые дрейфующие полярные станции. Каждая такая станция представляет собой установленный на дрейфующей льдине комплекс станционных домиков, в которых живут участники экспедиций. Впервые такой относительно дешевый и эффективный способ исследования Арктики предложил в далёком 1929 г. Владимир Визе, исследователь, работавший в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте.

«Если бы Арктика могла говорить, то она сказала бы: "Люди, признайтесь мне в любви, иначе я растаю". И мы признаемся – полюбили! И вовсе не за наличие арктического шельфа, в котором, как предполагают ученые, залегает свыше 100 млрд тонн нефти и газа, не говоря уже о минеральных ископаемых, а за необычайную красоту, за леса и ледовые пустыни, населённые белыми медведями, северными оленями, песцами, зайцами, и леммингами», - заключили в библиотеке.