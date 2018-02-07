Общество

Михаил Ведерников встретился с членом СПЧ Яной Лантратовой

В субботу, 10 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яной Лантратовой, в ходе которой они подвели итоги рабочей поездки правозащитницы в регион, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поблагодарил Яну Лантратову за то, что она откликнулась на приглашение и приехала в Псковскую область, где вместе с ним провела встречу с активом волонтерского движения.

«Это была насыщенная и результативная встреча. Уверен, что решения, которые сегодня приняты, позволят волонтерскому движению развиваться», — подчеркнул врио губернатора.

«Это уникальные ребята с горящими глазами. Мне очень понравилось, что они не просто рассказывали о проблемах, а предлагали варианты, как их можно решить. И это очень важно. Это говорит о том, что в Псковской области хорошо развито гражданское общество», — поделилась своими впечатлениями Яна Лантратова.

Она также добавила, что в ходе ее личной встречи с руководителями общественных организаций, добровольцами и инициативными студентами также были обсуждены теоретические и практические аспекты правозащитной и добровольческой деятельности.

«Мы проделали большой объем работы, обменялись контактами и наметили планы на будущее. Так что на этом моя работа в регионе не заканчивается. Здесь душевная атмосфера. Я уверена, что у нас все получится», — сказала член Совета по правам человека при президенте РФ.

В рамках межведомственной рабочей группы Совета по правам человека по мониторингу за подготовкой к выборам президента РФ Яна Лантратова также провела встречу с председателем избирательной комиссии Псковской области Михаилом Ивановым. «Я убедилась в том, что в регионе ведется активная и оперативная работа по подготовке к выборам, в том числе по учету и уточнению списков избирателей. Кроме того, эффективно выстроена работа с некоммерческими организациями, волонтерским корпусом, наблюдателями, региональной Общественной палатой, уполномоченным по правам человека», — добавила она.