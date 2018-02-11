Общество

Куда подать декларацию на соответствие условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, напоминают псковичам

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает, декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда предусмотрено ст. 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Как сообщили в инспекции труда, о порядке подачи декларации говорится в Приказе Минтруда от 7 февраля 2014 г. N80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда».

Декларация подается работодателем в отношении рабочих мест, на которых установлены оптимальные или допустимые условия труда, в срок не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ на рабочих местах, в отношении которых подается декларация. Декларация подается работодателем в Государственную инспекцию труда в субъекте Российской Федерации по месту своего нахождения, либо нахождения своего филиала лично или направляется почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. В случае наличия филиалов или представительств в разных субъектах Российской Федерации для каждого такого филиала отдельная декларация подается в Государственную инспекцию труда в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Декларация может быть подана и в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью работодателя, посредством заполнения формы декларации на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости по адресу https://declaration.rostrud.ru.

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

В соответствии с законодательством при наступлении указанных обстоятельств действие Декларации соответствия прекращается:

- на рабочем месте произошел несчастный случай на производстве;

- у работника выявлено профессиональное заболевание, связанное с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте.