Общество

Псковская Росгвардия напоминает график приема в Центре лицензионно-разрешительной работы

Центр лицензионно-разрешительной работы осуществляет прием жителей Пскова и Псковского района, а также юридических лиц, по вопросам предоставления государственных услуг осуществляется по адресу: г. Псков, ул. Н. Васильева, 77 (вход с левого торца здания). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг:

По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.

По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до12:30; с 14:00 до 18:00;

По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;

Дополнительные дни приема по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30;

Предварительная запись по оказанию государственных услуг:

по обороту оружия - тел. (8112) 73-41-15; по частной охранной и детективной деятельности - тел. (8112) 73-41-16.