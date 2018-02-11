Общество

Строительство Перинатального центра в Пскове вышло на финишную прямую

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников в понедельник, 12 февраля, провел очередную выездную планерку на стройплощадке Псковского перинатального центра. Он оценил объем проделанной с последнего визита работы и спросил, что еще осталось сделать, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Как отметил представитель генпорядчика — ООО «РТ-Соцстрой», 5-й, 4-й и 3-й этажи — 100%-ная строительная готовность. Переход между старым и новым здание тоже выполнен. В главном холле монтируют мебель и освещение.

Над центральным входом в здание перинатального центра появилась вывеска, а на фасаде эмблема.

До конца недели строители намерены завершить финишную отделку 1 и 2-го этажей и смонтировать все восемь лифтов.

Параллельно со строительными работами на разных этажах идет сборка и монтаж мебели и медицинской техники. На сегодня на объект поставлено 28 тыс единиц различного оборудования, уточнил представитель генподрядчика.

Всего на объекте трудятся около 300 человек.

В сегодняшнем обходе вместе с Михаилом Ведерниковым также участвовали представители региональных ведомств, которые будут участвовать в дальнейшей приемке нового Перинатального центра (Роспотребнадзора, Росздрава, Ростехнадзора и прокуратуры). Врио губернатора попросил, в случае, если у них появятся какие-либо замечания по объекту, в рабочем порядке сообщать о них, чтобы подрядчик мог оперативно, заранее, их устранять. «Поблажек быть не должно, глаза ни на что закрывать не нужно. От этого зависит здоровье и жизнь детишек и мамочек», — заключил он.

Напомним, строительство Перинатального центра в Пскове находится в зоне особого внимания врио губернатора Михаила Ведерникова с первых дней его работы в регионе. Благодаря тому, что он занимался объектом в «ручном режиме», удалось решить проблемы с недофинансированием стройки и нарастить темпы строительства.

Перинатальный центр мощностью 110 коек возводится в рамках президентской программы по совершенствованию родовспомогательной службы. Для Псковской области вопрос демографии очень важен, в последние годы в этом направлении удалось многое сделать, благодаря чему в регионе сохраняется положительная динамика в сокращении младенческой смертности. Заказчиком проекта перинатального центра в Пскове выступает госкорпорация «Ростех».