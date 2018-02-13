Общество

В Великих Луках пройдет митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

15 февраля в Великих Луках пройдет митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В полдень к памятному знаку великолучанам, погибшим в «горячих точках», возложат цветы бывшие воины-афганцы, ветераны военной службы, представители исполнительной и законодательной власти города, политических партий и учащиеся школ города.

Отметим, что в ходе боевых действий в Афганистане и Чечне 172 великолучанина награждены боевыми орденами и медалями.

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана. Россия потеряла в этом военном конфликте более четырнадцати тысяч солдат и офицеров.