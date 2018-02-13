Общество

В Псковской области утверждена госпрограмма «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Администрация Псковской области на заседании 13 февраля утвердила государственную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» одним из основных условий предоставления субсидий из федерального бюджета является разработка государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Программу представил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.

Программа направлена на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков). Целями госпрограммы является повышение уровня благоустройства на территории области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий и повышение качества и комфорта среды населенных пунктов на территории области.

На сегодняшний день на территории Псковской области насчитывается 40 населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек. В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн по результатам проведенной в 2017 году инвентаризации нуждаются не менее 1192 дворов.

Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) составляет 960 единиц из 2152. Таким образом, доля благоустроенных дворовых территорий на сегодняшний день составляет 44,6 % от общего числа дворовых территорий.

Во всех муниципальных образованиях имеются объекты, нуждающиеся в ремонте и реконструкции (пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения).

По предварительным данным органов местного самоуправления, общее количество общественных территорий Псковской области составляет 777 единиц. Из них полностью благоустроенных – 496 единиц (63,8 %).

Ежегодно в рамках госпрограммы, планируется благоустраивать около 200 дворовых и общественных территорий (на уровне 2017 года).

Объем финансирования запланирован в соответствии с распределением субсидий, предоставляемых в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый проектом постановления на весь период реализации (2018-2022 годы) государственной программы, составит 736 250,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 684 713,0 тыс. рублей или 93% от общего объема средств, предусматриваемых на ее реализацию, за счет средств областного бюджета – 51 537,8 тыс. рублей или 7%.

В 2018 году на реализацию государственной программы предусматривается направлять средства в размере 147 575 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 137 245 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 10 330 тыс. рублей.