Общество

Алексей Захаров приступил к исполнению обязанностей заместителя главы администрации Пскова

Сегодня, 13 февраля, новый и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Захаров приступил к работе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города. Такое решение принял глава администрации Пскова Александр Братчиков. В структуре администрации Алексей Захаров будет курировать хозяйственные вопросы.

Алексей Захаров родился 7 июня 1974 года. В 1997 году окончил Псковский политехнический институт Санкт-Петербургского ГТУ, по специальности инженер-строитель. В 2002 году прошёл дополнительное обучение в Федеральном лицензионном центре Северо-Западного окружного филиала Санкт-Петербурга, где получил государственное квалификационное свидетельство на осуществление профессиональной деятельности в области строительства. Летом 2013 года приступил к работе в администрации Пскова в должности начальника управления городского хозяйства.

Утверждение Алексея Захарова в должности заместителя администрации Пскова состоится на сессии Псковской городской Думы.