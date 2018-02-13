Общество

Сроки проведения заседаний комитетов областного Собрания могут быть пересмотрены

В регламент областного Собрания может быть внесено изменение, касающееся сроков проведения заседаний комитетов. Соответствующий проект постановления разработан правовым управлением Собрания и внесен председателем регионального парламента Александром Котовым на рассмотрение депутатами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В действующей редакции регламента прописано, что заседания комитетов проводятся по необходимости, но не реже одного раза в месяц и не позднее, чем за 9 дней до проведения очередной сессии Собрания. Однако установленные сроки зачастую не удается выдержать по объективным причинам: в соответствии с федеральным и региональным законодательством губернатор наделен правом вносить в Собрание проекты законов для рассмотрения их в первоочередном порядке.

Предложенная норма устанавливает право рассматривать вопросы (проекты законов и проекты постановлений) позже указанного срока и включать их в повестку дня сессии Собрания.

Подготовленный ряд поправок депутаты сначала обсудят на комиссии по депутатской деятельности и регламенту, затем в рамках комитетов, после чего примут коллегиальное решение на очередном пленарном заседании регионального парламента.