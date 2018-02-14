Общество

Почем нынче выдра и утка, выясняли псковские антимонопольщики

В январе Псковское УФАС России выдало предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, МАУ «Охота-Рыбалка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в управление обратился гражданин с жалобой на установление в прейскуранте на осенне-зимний сезон охоты 2017-2018 года различных цен на одни и те же услуги (стоимость путевок) для охотников в зависимости от участия/неучастия в биотехнических, охранных мероприятиях и по многим другим основаниям на территории охотугодий МАУ «Охота-Рыбалка».

По результатам проведенного анализа конкурентной среды на рынке предоставления платных услуг, связанных с любительской охотой на диких животных в 2017 году на территории муниципального образования «Дедовичский район» Псковской области, в соответствии со ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции» положение МАУ «Охота-Рыбалка» признано доминирующим в Дедовичском районе Псковской области (то есть единственным).

Согласно п.6 ч.1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом.

В связи с этим Псковское УФАС России на основании статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» предупредило МАУ «Охота-Рыбалка» о необходимости прекращения указанных действий путем отождествления цен на оказываемые услуги для всех категорий охотников, а также установление экономически обоснованных цен на путевки.

«Вчера в управление поступила информация об исполнении предупреждений, значит никаких штрафных санкций применяться не будет. Экономически обоснованные тарифы приятно удивили, например: ранее было 6000 на водоплавающую птицу на весь сезон, стало 3000; выдра - 7120 стало 3320 рублей. Безусловно, все биотехнические охранные мероприятия обществом должны выполняться, но для этого существуют взносы, добровольные плановые мероприятия и прочее», - в заключении отметила Ольга Милонаец.