Общество

Александр Козловский: Люди не должны бояться получить штраф за дрова для своей печки

Собирая сухие ветки и валежник, чтобы растопить печку, жители деревень и сел рискуют нарваться на штраф или даже на уголовную ответственность. Эта проблема актуальна для всех регионов России, не исключая и псковский, но при этом не решалась годами. И вот сейчас наконец сдвинулась с места - Государственная Дума рассматривает поправки в закон, которые избавят обитателей сельской местности от угрозы штрафа за сбор валежника.

«Само понятие «валежник» не было прописано в Лесном кодексе, в результате сбор сухостоя фактически по закону был приравнен к заготовке древесины, – рассказал Псковской Ленте Новостей депутат Госдумы Александр Козловский. – Но разве можно сравнить, например, бабушку, которая пошла набрать сухих веток для печки, и предпринимателя, который масштабно заготавливает дрова на продажу? А до сих пор было именно так. В результате человек, который набрал в лесу недалеко от дома веток для растопки без разрешения властей, автоматически становился нарушителем и мог быть привлечен к административной ответственности, а если срубил сухостой – то и к уголовной».

Как отметил парламентарий, для Псковской области, где доля дровяного отопления высока, эти поправки особенно важны. Сейчас получение разрешения на сбор валежника может занять 2-3 месяца и потребовать заключения договора с собственником или арендатором лесного участка, причем, скорее всего, на платной основе.

«Конечно, заготовка леса в промышленных масштабах требует контроля и оформления разрешительных бумаг, но заставлять проходить эту бюрократическую процедуру обычных сельчан, которые собирают сухостой на растопку – как минимум неправильно и несправедливо, – подчеркнул Александр Козловский. – Люди часто обращались по этому поводу с просьбой разобраться в этом вопросе, и поэтому мы в Думе начали работу над поправками с тем, чтобы в ближайшее время их принять. Уже прошло первое чтение законопроекта, который разграничит понятия «заготовка древесины» и «заготовка валежника», с тем, чтобы последний люди могли свободно собирать без какой-то бюрократии и бумажных разрешений».

В целом, отметил Александр Козловский, он считает недопустимым попытки спекулировать на «лесной» теме. «Валежник, грибы, ягоды – все это должно быть доступно для каждого жителя без разрешений и платы, конечно, если речь не идет о промышленных и коммерческих масштабах, – считает он. – Мы заручились в этом вопросе поддержкой Правительства и администрации президента, будем контролировать прохождение поправок в Лесной кодекс на всех этапах, и уверен, что в скором будущем они будут приняты».