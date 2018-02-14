Общество

Полистовский заповедник принял участие в фестивале «Первозданная Россия»

10 февраля Полистовский заповедник принял участие в работе общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, посетители фестиваля познакомились с верховым болотом, его природной ценностью и обитателями, и приняли участие в интерактивных играх Полистовского заповедника.

На основной сцене фестиваля представители охраняемой территории рассказали о заповедной природе Полистовья, о важнейших функциях верховых болот, о красоте и уникальности этой хрупкой экосистемы. Слушатели лекции не только познакомились с Полистовским заповедником, но и приняли участие в викторине и получили памятные Полистовские сувениры - экоручки, магнитики, блокноты.

В тот же день на интерактивной площадке фестиваля сотрудники заповедника провели ряд познавательных игр. Участники знакомились с животными и растениями, обитающими на болотах, определяли обитателей заповедника по следам и собирали пазлы с изображением Полистовских птиц - лазоревки и большой синицы.

В воскресенье, 10 февраля, фестиваль посетило множество москвичей и гостей столицы - любителей природы, представителей профессионального сообщества, студентов. Наибольший интерес к Полистовскому заповеднику проявили гости фестиваля, посещавшие его всей семьей. Особенно понравилась участникам – как взрослым, так и детям – игра «Memory», в ходе которой они стали настоящими знатоками флоры и фауны верхового болота.

В будущем году Полистовский заповедник планирует вновь принять участие в фестивале «Первозданная Россия» с обновленной и расширенной познавательной программой.

Кроме того, администрация охраняемой территории приглашает к сотрудничеству фотографов-натуралистов, готовых узнать и полюбить верховое болото, а затем открыть этот прекрасный и загадочный мир другим, представив свои работы на следующем фестивале «Первозданная Россия».