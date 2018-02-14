Общество

В Палкино открылся молодежно-проектный клуб «Равные возможности»

Сегодня, 14 февраля, в Палкино на улице Островской, 23 открылся молодежно-проектный клуб «Равные возможности». Клуб создан на частные средства и грант Росмолодежи, полученный ученицей 10 класса Палкинской средней школы Анной Перетягиной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы клуба, в рамках его работы планируется создать творческую студию, проектный офис и клуб настольных игр. Главным вдохновителем данного проекта стала Наталья Плявинская – член регионального штаба ОНФ и просто человек с активной гражданской позицией.

«Мы очень благодарны администрации нашего района за поддержку проекта и предоставление помещения для реализации проекта. Несмотря на то, что я взяла на себя инициативу организации такого молодежного пространства, я не буду руководителем клуба и не хочу им быть. Лидера группы клуба выберут сами ребята, как и то, чем они будут здесь заниматься. Моя задача - запустить процесс, поддержать его на старте, выявить наиболее активных ребят и дальше они сами решат, как наиболее эффективно использовать эту площадку. Этот клуб должен стать домом для всех, у кого есть какие-то идеи, кто хотел бы реализовать себя и для тех, кому просто хочется вместе провести интересно время».

Клуб уже оснащен современной оргтехникой, которая делает доступным возможность создавать новые проекты, а пространство организовано таким образом, чтобы всем было комфортно, и можно было собираться группами до 30 человек, как для осуществления каких-то идей, так и для того, чтобы вместе посмотреть какой-то фильм или просто поиграть и пообщаться.

Площадка клуба станет местом поддержки таких всероссийских проектов и движений, как Молодежка ОНФ, «Волонтеры Победы» и других социально значимых проектов. Клуб любителей астрономии также сможет организовывать свои мероприятия и астролекции с помощью клуба. «И, конечно же, мы всегда рады видеть у нас в гостях наших друзей из Вечевого ордена», - отметила Н. Плявинская.

