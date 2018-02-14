Общество

МЧС прогнозирует возможность лесных пожаров летом этого года в Псковской области

Семь регионов России могут оказаться под угрозой лесных пожаров летом 2018 года, МЧС заблаговременно готовится к их предупреждению и ликвидации, заявил начальник оперативно-аналитического центра Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Константин Комаров.

«На основании предварительного анализа, наиболее неблагоприятная обстановка с лесными пожарами может сложиться в Бурятии, республике Саха Якутия, Забайкальском крае, Иркутской, Псковской, Московской и Владимирской областях», - сказал К.Комаров в четверг в ходе подведения итогов межведомственного взаимодействия органов повседневного управления федеральных органов исполнительной власти и Национального центра управления в кризисных ситуациях за 2017 год, пишет «Интерфакс».

Он подчеркнул, что «в этих областях необходимо совместно с Рослесхозом провести заблаговременное наращивание группировки РСЧС (общероссийская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ред.) и принять все необходимые меры».

В свою очередь, замглавы МЧС России Павел Барышев обратил внимание представителей региональных центров управления в кризисных ситуациях на необходимость проведения профилактических мероприятий.