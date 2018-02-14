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Общество

Подросткам из Красногородска рассказали о безвозмездном донорстве

15.02.2018 12:38|ПсковКомментариев: 0

Псковский Красный Крест продолжает проведение цикла тематических встреч с молодежью по вопросам безвозмездного донорства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, очередная встреча состоялась с подростками в двух образовательных учреждениях Красногородска.

Представитель Псковского регионального отделения РКК по развитию добровольного донорства крови Андрей Иванов рассказал ребятам, что такое донорство, кому и зачем нужны доноры, как происходит процесс сдачи крови, кому можно быть донором, и кому нет, каково влияние дачи крови на организм, где можно сдать кровь, какое время необходимо донору для полного восстановления и т. д. Он также рассказал школьникам о том, кто нуждается в крови, почему и как часто нужна кровь, кому и как может помочь донор, какие есть еще способы помочь, если человек не может сдать кровь (из-за медицинских противопоказаний или возраста).

Занятия прошли в живой, интересной для школьников форме диалога. Ребята проявили интерес к вопросу донорства. Презентация проекта нашла отклик у многих ребят, и они смогли задать интересующие их вопросы и получить квалифицированный ответ. Следует отметить, что некоторые ребята знают о донорстве, так как родственники являются почетными донорами.

Волонтеры движения «Я твой донор» в Псковской области рассказали ребятам об организации «Российский Красный Крест», о своем участии в проекте «Я твой донор», о почетных донорах Псковской области и раздали всем присутствующим информационные печатные материалы по донорству.

В заключительной части занятия ребята поделились своими мыслями о том, что с наступлением совершеннолетия они обязательно станут донорами и тем самым смогут спасти чью-то жизнь. Все участники говорили о том, что урок был полезным, а главное интересным. Будущие доноры расходились после урока с убеждением, что донорство – это почетно и важно потому, что донор делится возможностью жить.

Напомним, что тематическая встреча с молодежью состоялась в рамках федерального проекта «Я твой донор» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в рамках проекта «Развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я твой донор» Российского Красного Креста».

Теги: #Красный Крест
Источник: Псковская Лента Новостей
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