Общество

Жителя Усвятского района будут судить за хранение пороха

Невельским межрайонным прокурором утверждено обвинительное постановление в отношении 60-летнего жителя Усвятского района Псковской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Невельской межрайонной прокуратуре, в ходе предварительного дознания установлено, что местный житель хранил в надворных постройках 508 грамм пороха, которые были обнаружены в ходе проведения обыска.

Согласно заключению взрывотехнической экспертизы, обнаруженное сыпучее вещество является дымным порохом – взрывчатым веществом метательного действия.

Взрывчатое вещество – порох включено в «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 года №179.

В настоящее время обвиняемый полностью признал себя виновным. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции ч.1 ст.222.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.