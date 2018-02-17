Общество

Выставка раритетных научных документов откроется в Пскове

20 февраля в рамках программы региональной научной популярной акции «Наука на книжных полках и в «облаках»» специалисты Псковской областной научной библиотеки подготовили для псковичей и гостей города насыщенную программу - выставку раритетных документов «Высший замысел» и публичную лекцию, посвященную столетию Красной Армии.

В 14.30 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие уникальной выставки прижизненных изданий русских ученых конца XIX - начала ХХ века «Высший замысел».

Как истинные гении, русские ученые в старое доброе время особенно отличались природной скромностью. Не будучи жадными материалистами, не думая о выгодной продаже своих научных секретов и о получении патентов на них, ученые, как теперь принято говорить, с мировыми именами, охотно делились своими открытиями. И сегодня библиотека бережно хранит издания их работ, увидевших свет еще при жизни авторов. Среди таких изданий, представленных на выставке уникальных прижизненных изданий русских ученых конца XIX - начала ХХ века «Высший замысел»: «Проводящие пути мозга» 1893 г. и «Коллективная рефлексология» 1921 г. Владимира Бехтерева; «Физиологические очерки» 1898 г. Ивана Сеченова; «Основы химии» 1906 г. Дмитрия Менделеева; «Этюды о природе человека» 1904 г. Ильи Мечникова; «Океанография» 1917 г. Юлия Шокальского и «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» 1927 г. Ивана Павлова.

В 15.00 в актовом зале библиотеки состоится публичная лекция, посвященная 100-летию Красной Армии. Все мифы о Рабоче-Крестьянской Красной Армии разобьет о факты профессор Псковского государственного университета Анатолий Филимонов (Электронная коллекция трудов А. Филимонова http://pskovbook.ru/collections/77-trudy-pskovskikh-kraevedov/295-iz-arkhiva-pskovskogo-kraeveda-a-v-filimonova).