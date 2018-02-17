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Общество

Псковская таможня призывает заблаговременно подавать предварительную информацию

19.02.2018 11:59|ПсковКомментариев: 1

Реализуемая ФТС России реформа таможенного администрирования ведет к переходу на практически полную автоматизацию процессов таможенного оформления. Кроме того, новое законодательство, в частности, вступивший в силу с 1 января Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), также предполагает ускорение совершения таможенных операций за счет более эффективной работы таможенных органов.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, применение ранее опробованных технологий электронного декларирования, предварительного информирования ускоряет процесс таможенного оформления. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Таможенного кодекса ЕАЭС, представление предварительной информации является обязательным.

Для сокращения времени таможенного оформления и, следовательно, увеличения пропускной способности на пунктах пропуска, Псковская таможня призывает не пренебрегать процедурой предоставления сведений о товарах и транспортных средствах до их фактического прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

«На сегодняшний день в среднем за неделю порядка 30 транспортных средств международной перевозки пребывают на пункты попуска региона деятельности таможни без предварительной информации. При подаче предварительной информации и ее использовании время пребывания на пункте пропуска в среднем составляет менее 1 часа. Однако, учитывая ожидание подачи предварительной информации теми, кто прибыл на пункт пропуска без нее, среднее время нахождения на территории пункта пропуска транспортных средств международной перевозки, неподавших предварительную информацию заблаговременно, увеличивается от двух до девяти часов. Следовательно, время ожидания въезда на территорию Российской Федерации увеличивается, а пропускная способность автомобильных пунктов пропуска снижается», - рассказал первый заместитель начальника Псковской таможни Роман Бабинов.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Таможенного кодекса ЕАЭС, предварительная информация может предоставляться в виде электронного документа и использоваться при уведомлении о прибытии и помещении товаров под таможенные процедуры. Данная норма Таможенного кодекса приводит к сокращению времени нахождения транспортного средства на территории пункта пропуска, а ускорение совершения таможенных операций позволяет минимизировать материальные затраты участников внешнеэкономической деятельности.

Теги: #Псковская таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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