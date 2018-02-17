Общество

Денис Матвеев вновь избран председателем псковского Молодежного парламента

Денис Матвеев вновь избран председателем Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение приняли молодые парламентарии в ходе первого заседания 19 февраля.

Поддержать кандидатуру Дениса Матвеева у парламентариев попросил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он положительно оценил работу Дениса Матвеева на данном посту в течение двух лет и выразил уверенность в том, что его опыт поможет и в дальнейшем успешно управлять данным органом.

Свои кандидатуры на пост председателя предложили также Владимир Яковлев, Ольга Безъязычная и Юлия Авдеева. Член парламента Елизавета Подтелкова выдвинула Максима Афанасьева, но он взял самоотвод в пользу Дениса Матвеева.

Каждый из кандидатов представил свою программу. В частности, Юлия Авдеева предложила провести масштабирование деятельности Молодежного парламента на территории районов и повысить роль парламента в жизни региона. Также она рассказала о ряде своих проектов, в числе которых проведение форума сельской молодежи и профориентационных мероприятий, направленных на популяризацию различных профессий.

Ольга Безъязычная, которая 7 лет назад вернулась после учебы в Санкт-Петербурге в Псков, рассказала, что сегодня активно занимается профориентацией в рамках Молодежного центра г. Пскова. Она отметила, что обладает опытом реализации проектов и получения грантовой помощи. Своими наработками девушка готова делиться на посту председателя Молодежного парламента.

После выступления девушек член партии «Яблоко» Владимир Яковлев взял самоотвод.

Председатель парламента прошлого созыва Денис Матвеев высказал мнение о необходимости продолжения уже начатых проектов, их более 10. Среди своих задач он отметил консолидацию сил членов парламента, создание механизма поддержки молодежных советов в районах, налаживание связей с молодежными парламентариями из других регионов.

«Поверьте, пост председателя - это никакие не лавры, не пафос, а огромная ответственность», - отметил Денис Матвеев.

Кандидатуру Юлии Авдеевой поддержали 3 человека, Ольги Безъязычной - 3 человека, Матвеева Дениса - 32 человека.