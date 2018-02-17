Общество

Российская спортивная драма «Лед» возглавила прокатный рейтинг на этих выходных

Фильм «Лед» российского режиссера Олега Трофима стал лидером российского проката в минувший уикенд, собрав более 419 млн рублей за уикенд, сообщили в понедельник в Минкультуры РФ.

«В первый уикенд лента, согласно данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), собрала более 419 млн рублей, выбившись в лидеры отечественного кинопроката», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры в понедельник, пишет «Интерфакс».

Там отметили, что общие сборы картины, прокат которой стартовал 14 февраля, составили 511,4 млн рублей.

«Лед» - дебютная картина О.Трофима, в которой рассказывается о юной фигуристке из провинции, она хочет стать чемпионкой, однако из-за ошибки партнера получает серьезную травму и попадает в больницу.