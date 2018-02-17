Общество

Директор лицея №4 Пскова про происшествие с «оружием»: Было не до эмоций, за мной 1,5 тысячи детей

Директор псковского «Лицея №4 «Многопрофильного» Валентина Платонова рассказала подробности происшествия, которое произошло в учебном заведении 16 февраля, когда учащийся 10 класса принес в школу предмет, похожий на оружие. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова со ссылкой на директора лицея, утром на телефон классного руководителя от мамы ученика параллельного класса поступил звонок. Женщина сообщила, что видела в одной из социальных сетей пост ученика с фотографией предмета, похожего на оружие, и подписью о «сюрпризе в школе завтра». О сообщении классный руководитель немедленно уведомила директора школы.

В это время 17-летний подросток, в соцсети сообщивший о «сюрпризе», вместе с одноклассниками находился на уроке физкультуры. Учитель физической культуры, уже будучи в курсе проблемы, оценил ситуацию, корректно попросил ученика показать содержимое сумки-футляра, которая была при нем. Юноша спокойно достал из нее предмет, похожий на оружие, и пояснил, что он хочет сфотографироваться с ним в школьном тире после занятий. Ученика проводили в кабинет директора.

Валентина Платонова рассказала, что в тот момент она уже сообщила о происшествии в управление образование города, правоохранительные органы и вызвала родителей юноши в школу. «Проявлять эмоции было некогда, за мной 1,5 тысячи учеников и 100 человек учителей. Всякое могло быть. Не задумывалась, оружие это или муляж, в таких случаях я обязана действовать по инструкции. Слава богу, что все обошлось», - отметила директор лицея. По ее словам, крайне важно было не допустить паники, изолировать ученика с непонятным, возможно опасным предметом от других детей, и ей очень помог коллектив: все сработали слаженно и четко.

В управлении образования Пскова охарактеризовали действия директора лицея как высокопрофессиональные и хладнокровные. «Благодаря руководителю школы и сплоченному коллективу, в учебном заведении проводится системная работа с родителями по мониторингу социальных сетей детей. Мы видим на данном примере, насколько она важна и продуктивна», - подчеркнули в управлении, поблагодарив также коллектив лицея №4 и маму ученика параллельного класса за бдительность, профессионализм и неравнодушие.

Отметим, после происшествия с родителями учеников старших классов были проведены разъяснительные беседы, еще раз сделан акцент на необходимость отслеживать виртуальную жизнь детей в соцсетях.