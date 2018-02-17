Общество

Привлекать внебюджетные средства на благоустройство рекомендовал Михаил Ведерников главе Красногородского района

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 19 февраля, провел рабочую встречу с главой Красногородского района Валентиной Понизовской, в рамках которой рассматривались вопросы социально-экономического развития муниципалитета. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации псковского региона.

Глава района доложила, что в прошлом году усилиями областного и местного бюджетов, а также по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Красногородске были отремонтированы несколько дворов, дорога по улице Больничной и общественные пространства. Кроме того, за счет региональных средств заменена водопропускная труба на автодороге Красногородск - Велье, смонтировано ограждение возле школы на автодороге Опочка - Красногородск - граница с Латвийской Республикой и установлен автопавильон в деревне Блясино.

Валентина Понизовская также поблагодарила администрацию Псковской области за возможность участвовать в социальной программе «Газпром - детям», благодаря которой в Красногородском районе впервые за много лет была построена универсальная спортивная площадка. «Школьники и местные жители с удовольствием пользуются стадионом, приходят туда целыми семьями», - отметила она.

В ходе рабочей встречи врио губернатора Михаил Ведерников и Валентина Понизовская также обсудили ряд проблем, в решении которых требуется участие областных властей. Вопросы в основном касались ремонта учреждений культуры, площадок массового отдыха и дорог. Руководитель региона взял эти вопросы в проработку. Также он рекомендовал главе муниципалитета искать варианты привлечения внебюджетных средств для благоустройства территорий.