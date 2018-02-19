Общество

Сильные морозы прогнозируют в Псковской области до 26 февраля

Сильные морозы прогнозируют в Псковской области до 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В ближайшие две-три ночи, отметила Тала Нещадимова, в Псковской области ожидается понижение температуры до -18...-22 градусов. Дневные температуры тоже будут отрицательными.

«Осадки в ближайшие два дня должны закончиться, дальше осадки будут совсем слабые. Мы будем находиться в центре антициклона. Ветер слабый северных и восточных направлений», - рассказала начальник центра.

Такой характер погоды, по ее словам, сохранится и на выходные. Самые холодные ночи прогнозируются до 26 февраля.

В самом конце февраля возможно потепление, поскольку на область будет оказывать влияние циклон.