Общество

В Пскове военнослужащие Росгвардии провели «Урок мужества»

Накануне Дня защитника Отечества в рамках акции «Неделя мужества» военнослужащие отдела Росгвардии по Псковской области провели «Урок мужества» для дошкольников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, росгвардейцы рассказали воспитанникам детского сада №41 города Пскова об истории создания Росгвардии, а также познакомили с особенностями службы.

В ответ дети продемонстрировали гостям праздничную программу посвящённую Дню защитника Отечества.

Руководство детского сада выразило искренние слова признательности псковским росгвардейцам за проводимую патриотическую работу, искреннее переживание за судьбы будущего поколения, участие в их воспитании.