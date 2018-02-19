Общество

В Пскове пройдет квест по городскому ориентированию «18 мгновений весны»

28 февраля стартует организованный Народным фронтом квест «18 мгновений весны» по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, в рамках квеста команды будут выполнять задания и искать спрятанные коды. Игра будет проходить в вечернее время по рабочим дням и охватит порядка 30 городов. Награждение призеров состоится 17 марта.

Название игры перекликается как с днем выборов президента РФ – 18 марта, так и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры. Они должны по порядку выполнять задания и успеть это сделать за отведенное время на объектах города.

«С помощью игры граждане увидят то, что их окружает, обратят внимание на изменения, произошедшие в их городах. Они сравнят то, что было сделано в стране и что еще предстоит сделать. А главным, решающим мгновением не только для участников игры, но и для всего населения станет 18 марта – день, когда каждый из нас приблизит то самое мгновение, в котором определит свое будущее», - рассказал член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Александр Васильев.

Он отметил, что задача участников – набрать как можно больше баллов за выполнение заданий. «На результат будет влиять и скорость решения заданий. Всего будет проведено 10 игр, в день по одной – 28 февраля, 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15 и 16 марта. Последняя – это суперигра, за которую будет начисляться в полтора раза больше баллов. Победителя мы определим по сумме итогов суперигры и лучших результатов любых четырех игр из девяти предшествующих», - пояснил Васильев.

Чтобы принять участие в игре, необходимо пройти регистрацию с помощью телеграмм-бота. Задания будут рассылаться через специальный телеграмм-канал, а найденные коды участники игры также будут высылать в чат-бот.

При подведении итогов игр будут определены призеры в разных номинациях: самый быстрый игрок, самый активный, лучшая команда и так далее. Финальное награждение пройдет 17 марта. Среди городов, в которых пройдет игра: Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Тула, Сыктывкар, Калининград, Мурманск, Ставрополь, Псков и другие.